Veteranpoolen Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Veteranpoolen Registered B hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 194,5 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Veteranpoolen Registered B 161,5 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at