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27.08.2026 06:31:29
Veteranpoolen Registered B legte Quartalsergebnis vor
Veteranpoolen Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Veteranpoolen Registered B ein EPS von 0,930 SEK je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,3 Millionen SEK – ein Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Veteranpoolen Registered B 189,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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