Veteranpoolen Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Veteranpoolen Registered B hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 159,7 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 131,8 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,90 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 2,21 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 565,60 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 654,63 Millionen SEK ausgewiesen.

