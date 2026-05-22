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22.05.2026 06:31:29
Veteranpoolen Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Veteranpoolen Registered B lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 126,8 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 111,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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