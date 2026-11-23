Veteranpoolen Registered B hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Veteranpoolen Registered B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,3 Millionen SEK im Vergleich zu 194,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at