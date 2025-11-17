|
17.11.2025 06:31:29
Veto Switchgears And Cables präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Veto Switchgears And Cables hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,18 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,12 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 887,7 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 742,8 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
