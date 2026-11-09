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09.11.2026 06:31:29
Veto Switchgears And Cables: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Veto Switchgears And Cables hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Veto Switchgears And Cables ein EPS von 3,18 INR je Aktie vermeldet.
Veto Switchgears And Cables hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 887,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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