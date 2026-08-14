Veto Switchgears And Cables verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veto Switchgears And Cables hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,80 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 893,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Veto Switchgears And Cables einen Umsatz von 648,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at