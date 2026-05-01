01.05.2026 06:31:29

Vext Science gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vext Science präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Vext Science ein Ergebnis je Aktie von -0,110 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 71,77 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 49,32 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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