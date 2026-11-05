Vext Science öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vext Science hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 17,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at