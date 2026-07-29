VF Alternative AD Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VF Alternative AD Registered lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 24,67 EUR gegenüber -55,220 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at