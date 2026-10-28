V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
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28.10.2026 11:08:01
VF Corp Announces Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - VF Corp (VFC) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $285.251 million, or $0.71 per share. This compares with $189.765 million, or $0.48 per share, last year.
Excluding items, VF Corp reported adjusted earnings of $0.70 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.8% to $2.695 billion from $2.802 billion last year.
VF Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $285.251 Mln. vs. $189.765 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.48 last year. -Revenue: $2.695 Bln vs. $2.802 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 2 %
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