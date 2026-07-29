V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
|
29.07.2026 12:42:35
VF Corp Q1 Loss Narrows, Lifts FY27 Outlook, Names Abhishek Dalmia CFO; Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Wednesday, V.F. Corporation (VFC) announced financial results for its first quarter of fiscal year 2027, reporting a narrower loss driven by lower net interest expenses.
Net loss for the period narrowed to $97.2 million, or $0.25 a share, from last year's $116.4 million, or $0.30 a share.
On an adjusted basis, loss totaled $0.27 per share compared to $0.24 per share in the earlier year.
Net interest expense stood at $24.6 million compared to $41.1 million in the prior year.
Revenues declined to $1,669.4 million from $1,760.7 million in the previous year.
Concurrently, the company raised its full-year revenue outlook to growth of 2 percent or more in constant currency compared with last year. Also, VF announced the appointment of Abhishek Dalmia as Chief Financial Officer and Chief Operating Officer, succeeding Paul Vogel, effective August 1, 2026.
In the pre-market hours, VFC is trading at $17.39, down 4.63 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu V.F. Corp.
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)