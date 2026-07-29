V.F Aktie

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WKN: 857621 / ISIN: US9182041080

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29.07.2026 12:42:35

VF Corp Q1 Loss Narrows, Lifts FY27 Outlook, Names Abhishek Dalmia CFO; Stock Falls In Pre-Market

(RTTNews) - Wednesday, V.F. Corporation (VFC) announced financial results for its first quarter of fiscal year 2027, reporting a narrower loss driven by lower net interest expenses.

Net loss for the period narrowed to $97.2 million, or $0.25 a share, from last year's $116.4 million, or $0.30 a share.

On an adjusted basis, loss totaled $0.27 per share compared to $0.24 per share in the earlier year.

Net interest expense stood at $24.6 million compared to $41.1 million in the prior year.

Revenues declined to $1,669.4 million from $1,760.7 million in the previous year.

Concurrently, the company raised its full-year revenue outlook to growth of 2 percent or more in constant currency compared with last year. Also, VF announced the appointment of Abhishek Dalmia as Chief Financial Officer and Chief Operating Officer, succeeding Paul Vogel, effective August 1, 2026.

In the pre-market hours, VFC is trading at $17.39, down 4.63 percent on the New York Stock Exchange.

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