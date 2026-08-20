V.F Aktie
WKN: 857621 / ISIN: US9182041080
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20.08.2026 10:55:01
VF Corporation Director Richard Carucci Buys 20,000 Shares for $295,000 -- Should Investors Buy Too?
Richard Carucci, Director, reported a direct purchase of 20,000 shares of VF Corporation (NYSE:VFC) in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.73); post-transaction value based on Aug. 13, 2026, market close ($14.74).VF Corporation is a multinational apparel and footwear manufacturer with a market capitalization of $5.8 billion and annual revenue of $9.5 billion TTM, positioning it as a significant player in the global consumer discretionary sector. The company maintains a diversified brand portfolio and geographic footprint that provides resilience across economic cycles while capitalizing on growing demand for branded lifestyle products in emerging markets. With 26,000 employees globally, VF Corporation leverages its operational scale and brand equity to maintain competitive advantages in product innovation, supply chain efficiency, and consumer engagement.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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