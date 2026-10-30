VF präsentierte Quartalsergebnisse

VF hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VF ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,70 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at