VF Q2 Profit Surges, Reiterates FY27 Revenue Outlook

(RTTNews) - VF Corp. (VFC), an apparel and accessories company, on Wednesday announced a significant growth in profit for the second quarter of fiscal 2027, despite a decline in revenue compared to the prior year. Further, the company reaffirmed its revenue guidance for fiscal 2027.

Looking ahead, the company continues to expect revenue growth of 2 percent or more.

For the second quarter, the company reported a significant increase in net income to $285.25 million, or $0.71 per share, from $189.77 million, or $0.48 per share, in the year-ago quarter.

Adjusted earnings were $0.70 per share for the quarter.

Operating income increased to 367.920 million from 312.620 million in the year-ago period

Adjusted operating income was $363.716 million.

Revenue declined 3.8 percent to $2.70 billion from $2.80 billion in the prior-year quarter.

Further, the company declared a quarterly dividend of $0.09 per share, payable on December 17, 2026, to shareholders on record December 10, 2026.

Bracken Darrell, President and CEO, said "We are delivering sustainable and profitable growth on our path to achieve our full-year guidance and medium-term targets, as the upside potential in our business becomes even more evident."

In pre-market the shares were trading 1.76 percent lower at $16.76 on the New York Stock Exchange.

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