VF: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

VF gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2,80 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VF 2,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at