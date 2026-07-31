VF stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VF hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,32 Prozent auf 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,76 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at