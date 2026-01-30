|
VF verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
VF stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VF 0,430 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 2,87 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,84 Milliarden USD umgesetzt.
