VGI Global Media: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VGI Global Media hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,27 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at