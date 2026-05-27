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27.05.2026 06:31:29
VGI Global Media informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
VGI Global Media hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,04 Prozent auf 1,05 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,050 THB beziffert. Im Vorjahr waren 0,040 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,35 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 4,92 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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