VGI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VGI hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,27 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at