VGI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

VGI hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 1,05 Milliarden THB, gegenüber 1,15 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,04 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 THB beziffert. Im Vorjahr hatte VGI ein Ergebnis je Aktie von 0,040 THB vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 11,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,35 Milliarden THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,92 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at