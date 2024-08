VGI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VGI präsentierte in der am 13.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 THB. Im Vorjahresviertel waren -0,030 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,13 Milliarden THB – ein Plus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VGI 1,06 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at