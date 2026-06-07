Valiant Health Care Aktie
WKN DE: A1JA4P / ISIN: US91916A1097
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07.06.2026 15:27:09
VGLT vs. LQD: How Much Are You Willing to Pay for Safety in Today's Bond Market?
The Vanguard Long-Term Treasury ETF (NASDAQ:VGLT) provides a low-cost way to access long-dated government debt, while the iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEMKT:LQD) offers exposure to high-quality corporate credit.Fixed-income investors may choose between government and corporate bonds to balance yield and risk. While VGLT focuses on long-term U.S. Treasuries, LQD tracks investment-grade corporate bonds. This comparison analyzes how their different credit exposures and cost structures influence total returns and portfolio risk.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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