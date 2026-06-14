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14.06.2026 15:59:28
VGSH or VCSH: Which Vanguard Short-Term Bond ETF Is a Better Bet for Investors?
Investors may weigh the higher yields of corporate debt against the superior capital preservation of U.S. Treasuries when choosing between Vanguard Short-Term Treasury ETF (NASDAQ:VGSH) and Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (NASDAQ:VCSH).While both funds target the short end of the fixed-income curve to provide stability and income, they serve distinct roles in a diversified portfolio. VGSH focuses on maximum credit safety with government-backed securities, while VCSH reaches for higher income by lending to investment-grade corporations. Both ETFs offer exceptionally low-cost entry points for conservative investors seeking to manage duration risk.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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