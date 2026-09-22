Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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22.09.2026 21:41:44
VHT vs. XBI: Is Diversified Healthcare Exposure or Biotech Stocks the Smarter Choice for Investors?
The Vanguard Health Care ETF (NYSEMKT:VHT) offers broad sector exposure and lower fees, while the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSEMKT:XBI) provides a concentrated, more volatile play on the biotechnology subsector.
Investors looking for exposure to the medical field often weigh broad sector coverage against niche industry plays. This comparison examines how a diversified giant like VHT stacks up against a more volatile, subsector-focused option like XBI, highlighting differences in risk, cost, and portfolio concentration.
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