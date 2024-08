VIA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VIA stellte am 06.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,04 JPY gegenüber -1,830 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,33 Milliarden JPY – ein Plus von 4,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VIA 4,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at