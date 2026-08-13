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13.08.2026 06:31:29
VIA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
VIA hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 JPY, nach 1,02 JPY im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 4,28 Milliarden JPY, gegenüber 4,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,52 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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