VIA legte Quartalsergebnis vor

VIA präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 5,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VIA -3,070 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at