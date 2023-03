VIA optronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

VIA optronics lud am 28.03.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,310 EUR gegenüber -1,250 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 46,4 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,170 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte VIA optronics ein Ergebnis je Aktie von -2,590 EUR vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat VIA optronics mit einem Umsatz von insgesamt 218,50 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 180,80 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,85 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,386 EUR und einen Umsatz von 215,98 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at