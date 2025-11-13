|
13.11.2025 06:31:28
VIA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
VIA hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,07 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,840 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,42 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
