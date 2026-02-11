VIA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

VIA lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,76 JPY. Ein Jahr zuvor waren 0,170 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,39 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,36 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at