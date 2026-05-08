Via Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Via Technologies ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Via Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,08 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Via Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,14 Milliarden TWD im Vergleich zu 2,05 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at