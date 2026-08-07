Via Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Via Technologies hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,160 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Via Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,47 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at