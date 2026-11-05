Via Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Via Technologies hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Via Technologies ein EPS von 0,040 TWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,00 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,32 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at