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13.03.2026 06:31:28
Via Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Via Technologies gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1,22 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,05 Milliarden TWD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,50 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,120 TWD gegenüber 2,07 TWD im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat Via Technologies im vergangenen Geschäftsjahr 9,55 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Via Technologies 15,91 Milliarden TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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