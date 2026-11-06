Via Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Via Technologies äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 93,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at