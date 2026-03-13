Via Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Via Technologies hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Via Technologies 0,190 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 170,0 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,020 USD. Im letzten Jahr hatte Via Technologies einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 38,16 Prozent auf 306,35 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495,39 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at