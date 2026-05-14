Via Transportation A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Via Transportation A hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Via Transportation A -0,210 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Via Transportation A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 98,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at