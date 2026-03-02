|
Via Transportation A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Via Transportation A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz lag bei 118,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Via Transportation A im vergangenen Geschäftsjahr 434,34 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Via Transportation A 337,63 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
