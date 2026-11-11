Via Transportation A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Via Transportation A hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Via Transportation A ein Ergebnis je Aktie von -0,460 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 143,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Via Transportation A 109,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at