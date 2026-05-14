VIA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VIA hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das VIA ein Ergebnis je Aktie von -2,510 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat VIA 4,25 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,27 Milliarden JPY umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 11,220 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VIA -0,440 JPY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 17,41 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 17,37 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at