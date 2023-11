VIA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

VIA präsentierte am 09.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -9,310 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,84 Prozent auf 4,31 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at