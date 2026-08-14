Viaan Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Viaan Industries gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at