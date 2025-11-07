Viad legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Viad hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,60 USD gegenüber 1,65 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 241,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 47,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Viad 455,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at