Viad: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Viad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Viad hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 37,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at