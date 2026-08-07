Viad stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viad ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Viad die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Viad mit einem Umsatz von insgesamt 133,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at