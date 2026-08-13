ViaGuara öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ViaGuara hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 1,4 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at