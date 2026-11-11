Viant Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Viant Technology A hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Viant Technology A im vergangenen Quartal 110,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Viant Technology A 85,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at